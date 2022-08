Quem foi o eliminado do Masterchef ontem? Veja como foram as provas desta terça (23)

Renato foi o eliminado do MasterChef Brasil dessa terça-feira (23). Disputando uma vaga na semifinal com Lays e Fernanda, o cozinheiro amador tentou fazer três pratos em 1 hora e 30 minutos, na tradicional prova do cacau, mas acabou se atrapalhando e entregou apenas uma das receitas, improvisadamente.

Batizado de "Rei do Tucupi" por Henrique Fogaça, o ex-participante já se inscreveu sete vezes para a competição. Neste episódio, ele não seguiu o conselho do chefe de "menos é mais" e acabou sendo o 14º eliminado.

Na última refeição servida na 9ª temporada do programa, Renato fez um megret de pato com batatas ao murro finalizado nos últimos segundos e com erros de execução.

A despedida dele foi marcada por declarações carinhosas dos jurados, que exaltaram o bom trabalho dele em outras provas.

“Estou triste de te ver sair nessa fase do programa porque você foi um excelente competidor, um excelente cozinheiro aqui dentro do MasterChef”, lamentou Erick Jacquin.

PROVA DA TERÇA

O primeiro desafio da noite foi direto do estádio do Corinthians, em São Paulo. O top 4 do MasterChef preparou um menu degustação de quatro etapas inspirado na Copa do Mundo. Cada participante teve que fazer um prato usando ingredientes típicos brasileiros. Quem dividiu a equipe foi Rafael, vencedor da prova da semana passada.

Lays fez a entrada com Caju, Rafael preparou o primeiro prato principal com cachaça, já Fernanda ficou com o segundo prato principal, com banana-da-terra, e a sobremesa foi feita por Renato com tucupi. O vencedor do desafio foi Rafael, que apresentou uma galinha d'angola elegante e saborosa, conforme Helena Rizzo.

Já a prova de eliminação trouxe um clássico da atração: a prova do cacau. Os participantes tiveram que preparar uma receita livre com derivados da fruta. Lays foi eleita a melhor, enquanto Renato e Fernanda foram para a berlinda, onde o cozinheiro acabou sendo eliminado.

