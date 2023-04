Quem está no Monstro do BBB 23? Veja o castigo escolhido

Após vencer prova do anjo no Big Brother Brasil (BBB) 23, nesta sexta-feira (14), a sister Sarah Aline escolheu Bruna Griphao e Amanda para dar o colar do monstro.

Para o monstro "palhaço sentinela", as duas castigadas precisam se vestir como o personagem e se revezaram no picadeiro armado no gramado.

O picadeiro nunca poderá ficar vazio. Cada um perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa.

O que eles ainda não sabem é que, antes do paredão desta noite, as castigadas participam de um jogo de arremesso ao vivo. E quem tiver o pior desempenho vai para a formação do paredão já com dois votos computados.

SEMANA ACELERADA

A dinâmica da 13ª semana do Big Brother Brasil 23 segue acelerada. É a reta final do reality show. O cronograma inclui duas provas do líder, prova do anjo e duas formações de paredão, conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (13).

No programa, Cézar Black foi eliminado e Domitila ganhou a prova do líder. Nesta sexta-feira (14), os brothers fizeram a prova do anjo e formam o paredão triplo. A dinâmica pela imunidade ocorre em dupla, mas apenas um será o Anjo.