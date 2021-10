Quem é Jung HoYeon, estrela de Round 6 que se tornou a atriz sul-coreana mais seguida do Instagram

O sucesso da série sul-coreana "Round 6" não ficou apenas na audiência, mas também trouxe muita visibilidade para o elenco. Jung HoYeon, que interpreta Kang SaeByeok (jogadora nº 67), se tornou a atriz mais seguida da Coreia do Sul, menos de um mês após a estreia da produção.

A coreana de 27 anos tinha 400 mil seguidores no Instagram antes da estreia de Round 6, em 17 de setembro. De lá pra cá, ela ganhou mais de 14 milhões novos seguidores. Na noite desta quarta-feira (6), ela já estava com mais de 15,6 milhões.

Os números que ela tinha antes eram de sua carreira de modelo, a qual já era bem sucedida. Porém, o sucesso da série, que pegou o top 1 da Netflix em 83 países, alavancou o status de HoYeon.

Em entrevista ao site Herald Pop, a atriz e modelo destacou a surpresa com o crescimento.

"Eu pensei que o amor por 'Round 6' estava sendo refletido em números, como se fosse o destino, e fiquei grata. Apenas o fato de que tantas pessoas ao redor do mundo estão demonstrando interesse na série me deixa de bom humor", conta.

Estreia como atriz em Round 6

Round 6 marcou a estreia de Jung HoYeon como atriz. Na produção, ela vive Kang SaeByeok, uma fugitiva da Coreia do Norte, que chegou na Coreia do Sul com o irmão mais novo para tentar uma vida melhor.

Ela entra no jogo mortal, o "Squid Game", como jogadora 67, com o objetivo de ganhar dinheiro para comprar uma casa e conseguir tirar sua mãe da Coreia do Norte.

Apesar de ter sido elogiada pelos fãs da série, HoYeon conta que sentiu que "deixou a desejar" na atuação.

"Em termos da minha atuação, acho que faltou em muitos aspectos. O diretor, os atores veteranos, e a equipe me ajudaram, e sei que minhas habilidades pessoais estão em falta. Sou grata pelo amor que as pessoas têm me dado, apesar disso. E vou continuar trabalhando duro no futuro para ser melhor", conta em entrevista ao portal Herald Pop.

Carreira de modelo

Jung HoYeon começou como modelo aos 16 anos. Durante a carreira, foi considerada pela Vogue Korea como a "a próxima top model da Coreia".

Ela está classificada atualmente na lista de 50 melhores modelos pela agência Models. Em julho deste ano, ela foi capa da Vogue Korea.

Conforme o portal GQ, ela ainda foi capa da Marie Claire Korea em outubro de 2019, bem como já fez editoriais na Vogue China e na V Magazine.

Já após a era Round 6, o estrelato de HoYeon ascendeu e ela é a nova embaixadora da grife Louis Vouitton. Ela também fez publicidade com a Adidas.