Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (29)

A novela 'Travessia' deste sábado (29) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Guerra termina com Guida ao saber que a noiva emprestou dólares para Moretti.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (29)

Laís avisa a Stenio que Moretti foi preso. Guerra termina com Guida ao saber que a noiva emprestou dólares para Moretti. Stenio diz a Moretti que não pode fazer nada por ele. Guida coloca um rato na cela de Moretti. Monteiro pede aos alunos para terem empatia com Karina. Ari diz a Núbia que precisa de uma arma para se defender. Ari afirma a Gil que precisa encontrar algo que desabone a conduta de Guerra. Brisa se depara com Bia na casa de Dante.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.