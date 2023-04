Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (21)

A novela 'Travessia' desta sexta (21) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Ari liga para Gil e pede ao amigo para tirar as folhas assinadas do esconderijo.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEXTA (21)

Stenio deduz que Moretti pagou a Zezinho para culpar Ari. Isa avisa a Laís que mandou uma carta para a produção de uma série com Bruna Shuller, contando que a suposta atriz está promovendo testes pela internet. Helô dá ordem de prisão a Ari. Núbia fica sabendo da prisão do filho.

Ari liga para Gil e pede ao amigo para tirar as folhas assinadas do esconderijo. Oto diz a Bia que não quer perdê-la. Júlia conta a Chiara que Guida sabe sobre a barriga falsa.

Rudá reage ao saber que um menino será acusado do cartaz falso com a foto de Brisa. Rudá confessa ao delegado que foi ele quem colocou a foto de Brisa no cartaz.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.