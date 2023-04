Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (27)

A novela 'Travessia' desta quinta (27) vai ao ar às 21h30, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Bia vê Brisa em uma praça e chama Oto para testar a reação do namorado.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (27)

Chiara fica assustada quando Lídia comenta que a jovem engordou. Ari mostra a foto do suposto Maurício a Helô, que identifica Moretti. Zezinho identifica Moretti na foto que Helô lhe mostra. Karina deixa a escola quando um colega mostra uma foto sua retirada de um site adulto.

Brisa é roubada quando deixa Tonho no curso, e recebe ajuda de um homem. Ari e Núbia entram para ver Tonho, deixando Brisa do lado de fora. Bia vê Brisa em uma praça e chama Oto para testar a reação do namorado. Oto e Brisa se abraçam e se beijam.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta quinta (27) a novela vai ao ar às 21h30.