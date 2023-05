Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (3)

A novela 'Travessia' desta quarta (3) vai ao ar às 20h30, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Dina avisa a Chiara que Guerra mandou reformar o quarto que era de Tonho para o bebê.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (3)

Cidália desiste de visitar Chiara. Dina avisa a Chiara que Guerra mandou reformar o quarto que era de Tonho para o bebê. Brisa mostra a Oto o teste positivo de gravidez. Núbia liga para Rose a fim de saber informações sobre Brisa. Oto convida Dante para ser padrinho de seu filho.

Juliana explica a Brisa que o Juiz precisa de informações técnicas para reavaliar o caso do seu DNA. Brisa descobre que espera uma menina. Stenio avisa a Helô que conseguiu a libertação de Moretti.

Laís informa a Stenio que eles venceram o caso de Guerra contra Ari. Ari conversa com o policial que esteve presente no dia em que Guerra levou o filho de Débora do hospital, e conclui que a criança é Chiara.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta-feira (3) a novela vai ao ar às 20h30.