Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (26)

A novela 'Travessia' desta quarta (26) vai ao ar às 21h30, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Helô avisa que os policiais localizaram o paradeiro de Creusa.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (26)

Brisa perdoa Rudá, mas diz que não poderá retirar a queixa contra o menino. Tininha conta a Brisa que Creusa foi sequestrada. Núbia conta a Adalgisa que recuperou a venda. Helô avisa que os policiais localizaram o paradeiro de Creusa.

Pilar dá as coordenadas a Helô para a delegada salvar Creusa. Leonor comenta com Cotinha que tem algo estranho acontecendo com Chiara e Júlia. Isa avisa à família que um menino da escola disse que viu uma foto íntima de Karina.

Os policiais conseguem resgatar Creusa e prender Pilar e seus comparsas. Ari descobre que o homem chamado Maurício, para o qual Zezinho fez o serviço, é Moretti.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta (26) a novela vai ao ar às 21h30.