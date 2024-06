Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (14)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (14) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Rachid aparece na fazenda no momento em que todos estão absorvendo o resultado do exame de DNA.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

Rachid aparece na fazenda no momento em que todos estão absorvendo o resultado do exame de DNA. Ao escutar o nome do pai de Teca, Rachid esclarece à família de José Inocêncio que Teca é neta de Marianinha. Rachid se emociona com Teca. José Inocêncio ameaça esquecer Mariana, caso ela decida deixá-lo. Dona Patroa acolhe Mariana na casa, e Sandra sente ciúmes ao ver a mãe e a rival conversando e trocando confidências.

José Inocêncio sente orgulho de Bento e Augusto ao ver os filhos na lida com ele. Rachid decide permanecer na vila e pede abrigo na venda de Norberto porque não quer voltar pra casa de Sandra. Inácia e Morena se preocupam com as intenções de Du. Mariana aconselha Dona Patroa a marcar um encontro com Rachid. Mariana gosta de constatar que Sandra se incomoda com sua presença.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.