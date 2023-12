Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (6)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (6) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Uma Segunda Chance Para Amar'. Nesse capítulo, Daniel abraça Paula.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Daniel abraça Paula. Jáder dá a chave da suíte de Daniel para Telma. Fabiana conta para Tiago e Rodrigo que vai passar o dia com Antenor, mas ele desmarca. Marion, propositadamente, estraga um pedacinho do vestido que usou na festa de Antenor para conseguir reaver, com a loja onde o comprou, o dinheiro que Cláudio a emprestou.

Sérgio entrega a fruteira a Marion. Neli pede que Joana não conte nada a Heitor. Virgínia pensa em mudar e Tiago conta que há um apartamento vago no Copamar. Paula e Daniel marcam um encontro. Telma e outras mulheres fazem uma festa com turistas na suíte ao lado da de Daniel. Daniel convida Paula para ir para o Rio com ele.

Paula nada conta sobre Amélia e aceita. Paula e Daniel marcam encontro no aeroporto. Silveira invade a festa e descobre Telma, fingindo-se assustada, na suíte de Daniel. Ela diz que ele fugiu pela janela. Virgínia reconhece Iracema, que avisa ser a síndica do prédio. Silveira prende Daniel, quando ele chega ao hotel.

Vítor fotografa. Bebel conta para Jáder que Daniel estava com Paula e que, se ela for à delegacia, tudo dará errado. Olavo decide impedir que Paula salve Daniel.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.