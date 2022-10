Que horas começa o último capítulo de 'Pantanal'? Veja o que pode acontecer no final da novela

Sucesso absoluto nas telinhas, a novela 'Pantanal', da Rede Globo, chega ao fim nesta sexta-feira (7). O último capítulo da trama vai ao ar às 21h45, logo após o Jornal Nacional.

Apesar de a emissora não ter divulgado o resumo oficial do capítulo final, o Gshow deu alguns 'spoilers' do que o público pode esperar no final da novela. Além disso, fãs resgataram acontecimentos da trama original, exibida em 1990 pela Rede Manchete. (Confira abaixo)

Casamento triplo

Uma das prévias é que vai acontecer casamento triplo na fazenda de Zé Leôncio. Além dele e Filó (Dira Paes), Irma (Camila Morado) vai trocar alianças com José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu (José Loreto) vai ser arrastado para o altar com Zefa (Paula Barbosa). Sérgio Reis é um dos convidados especiais da festa.

Repercussão da morte de Tenório

Logo após a morte de Tenório e toda a história vir à tona nas terras dele, Bruaca e Alcides (Juliano Cazarré) ficarão preocupados com a repercussão. Com isso, sem aviso prévio, os dois irão pegar a chalana de Eugênio (Almir Sater) e partirão rumo ao Sarandi para as terras dela. As primeiras imagens do casamento de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) nos antecipam que ela estará na festa - onde irá se reconciliar com Guta (Julia Dalavia) e Zuleica (Aline Borges).

Ainda no capítulo final, Zuleica irá se aproximar de Eugênio durante a festa de casamento. Os dois, inclusive, terão uma noite quente logo depois. Zuleica também virará administradora das terras de Tenório, em parceria com os filhos.

Conforme antecipado pelo Gshow, Renato não sossegará com a morte do pai e irá atrás da vingança. Ele tentará invadir as terras de Zé Leôncio para tentar dar um fim em Zaquieu (Silvero Pereira), mas será barrado por Juma.

Marcelo e Guta seguirá na fazenda com Zuleica, na lida com o gado. No último capítulo, eles vão se reconciliar com Bruaca e Alcides, com direito a dança do padrasto com a enteada.

Leôncio vê imagem do Velho do Rio

José Leôncio (Marcos Palmeira) se prepara para resolver um de seus maiores dilemas: ver a imagem do Velho do Rio (Osmar Prado). No último capítulo da novela das nove, o rei do gado finalmente conseguirá ver a face e o corpo do pai no quadro que está na sala de sua casa, após semanas com o efeito luminoso.