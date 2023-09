Que horas começa o The Town hoje, domingo (10)? Veja programação que inclui Bruno Mars

O quinto e último dia de shows do festival do 'The Town' acontece neste domingo (10). Pelo palco Skyline - principal do evento - passarão nomes como Iza, Kim Petras, H.E.R. e Bruno Mars.

O festival, que ocorre no Autódromo de Interlagos, na capital de São Paulo, iniciou-se no último sábado (2) e contou com 5 dias de shows.

A expectativa é de que mais de 500 mil pessoas passem pela 'Cidade da Música'. A área do festival tem 360 m², com seis palcos.

Onde assistir?

O primeiro artista a subir no palco Skyline será a cantora brasileira Iza as 16h05. Por fim, quem se despedirá deste quinto dia e encerrará o festival desse ano será o artista americano Bruno Mars as 23h.

O festival é transmitido por quatro canais de televisão: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. Sendo que neste domingo (10), a TV Globo irá transmitir o 'The Town' a partir de 0h25.

A Rádio Mix também fará a cobertura do evento na própria rádio e nas redes sociais, ao vivo.

Confira a programação do evento

Dia 10 de setembro

Palco Skyline

16h05 - Iza

18h15 - Kim Petras

20h25 - H.E.R.

23h - Bruno Mars

Palco The One

15h - Marina Sena canta Gal Costa

17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

19h20 - Gloria Groove

21h45 - Jão

Palco Factory

16h - N.I.N.A

18h - Cynthia Luz

20h - Tassia Reis

22h - Xênia França

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo & Jesuton

18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

20h30 - Richard Bona

Palco New Dance Order