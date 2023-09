Que horas começa o Masterchef Profissionais nesta terça-feira (26)?

O segundo episódio da 5ª temporada de MasterChef Profissionais vai ao ar na noite desta terça-feira (26), às 22h30, na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No episódio desta terça, os 11 cozinheiros enfrentam um leilão de clássicos, onde cada um deve comprar um prato usando o tempo como moeda. As receitas propostas são: moqueca, paella, feijoada, bouillabaisse, bobó de camarão, estrogonofe, picadinho, steak tartare, fricassê de frango, blanquette de vitela e bracciola de carne.

Um dos profissionais, Moisés, se confundirá nos lances e acabará somente com 38 minutos para cozinhar a receita escolhida.

Depois do leilão, os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça propõem uma reviravolta e explicam que os competidores devem preparar uma versão vegana dos pratos que arremataram. Eles terão de repensar toda a receita.

Já a prova de eliminação consistirá na missão de criar um prato salgado e uma sobremesa usando tomate, em vários tipos, cores e sabores. O cozinheiro com o pior prato deixa a competição.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'MasterChef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.