Que horas começa o Masterchef Profissionais 2023? Veja detalhes da estreia

A estreia da 5ª temporada de MasterChef Profissionais ocorre na noite desta terça-feira (19), às 22h30, na Band TV. Com nove episódios, o programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

Nesta nova edição, haverá o retorno do chef Henrique Fogaça, que se junta a Erick Jacquin e Helena Rizzo. Além disso, serão 14 profissionais entre 28 e 50 anos, de vários cantos do Brasil. No primeiro episódio, três já serão eliminados.

Assuntos relacionados

O vencedor receberá R$ 300 mil no cartão do Pão de Açúcar e 300 mil pontos Stix para trocar por prêmios. A Royal Prestige também presenteia o chef com um conjunto premium de panelas.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'MasterChef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.