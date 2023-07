Que horas começa o MasterChef hoje, terça-feira (25)?

O décimo terceiro episódio de MasterChef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (25), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No programa de hoje (25), os cozinheiros amadores competem pelo top 10 definitivo da temporada. Após uma repescagem intensa, Danilo voltou à competição e agora enfrenta, ao lado dos demais competidores, uma prova de comida japonesa. Na sequência, o desafio de eliminação será de harmonizar pratos com café.

No teaser do episódio, divulgado pela Band, uma eliminação promete agitar o programa. “Pode sair comemorando porque foi maravilhoso”, diz Erick Jacquin ao se despedir de quem deixa a competição.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.