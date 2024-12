Que horas começa o MasterChef Confeitaria? Veja como será a prova desta quinta (12) e onde assistir

O oitavo episódio do MasterChef Confeitaria vai ao ar na noite desta quinta-feira (12), às 22h30, na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No episódio desta quinta, os confeiteiros terão que fazer um prato com café e outro, com bombom de chocolate.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'MasterChef Confeitaria' vai ao ar às terças e quintas-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.