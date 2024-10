Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (20)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (20). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo. O programa começa às 20h30, logo após o "Domingão com Huck", com as notícias que mais repercutiram na semana.

Entre os destaques do dominical, estão uma reportagem sobre os profissionais de uma especialidade da medicina criada para transformar a vida de quem tem uma doença incurável.



Além disso, o novo episódio da série Planeta Terra mostra as profundezas abissais do Oceano Pacífico e os bichos que desenvolveram todo tipo de artimanha para sobreviver na escuridão total.

Que horas começa o Fantástico hoje (20)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h30.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta.