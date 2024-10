Aos 60 anos, atriz Cristiana Oliveira diz que nunca se sentiu sexy

A atriz Cristiana Oliveira recebeu o rótulo de sex simbol nos anos 1990, mas diz que nunca se sentiu sexy. Às vésperas dos 61 anos, comemorados em dezembro, ela segue recebendo muitos elogios nas redes sociais, onde compartilha momentos de bem-estar, ioga e a rotina de exercícios.

"Cuido da minha alimentação, não fumo, bebo pouco, não como glúten, não como leite, nem derivados, não como açúcar. Vivo a minha vida um dia após o outro", disse ela, em entrevista ao Gshow, sobre os cuidados com o corpo.

“Acho que os outros me elegeram, mas nunca me senti sexy. Posso ter interpretado uma pessoa sexy, na época era atriz e modelo. Sempre me entendi muito bem com câmera", refletiu ela.

Cristiana está em um relacionamento amoroso com Sergio Bianco, há mais de seis anos. Apesar do namoro duradouro, ela não gosta da ideia de casamento. “Já estamos 'juntados', temos a nossa vida. Sou filha de um casal que viveu 70 anos juntos, só se separaram porque minha mãe morreu antes do meu pai. Tenho exemplos de casamentos muito longos, mas era outra época”.

Famosa pelo papel de Juma, na primeira versão de Pantanal, em 1990, a atriz confessa que "só vira onça" quando mexem com quem ela ama. A atriz é mãe de Rafaella Wanderley e Antônia Sampaio, e avó do pequeno Miguel, de 11 anos.

"Mexer com os meus, não pode! Ou ser uma pessoa que se ache melhor que a outra, que maltrate os animais, que se coloque em uma posição superior".