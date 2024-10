Que horas começa o Domingão com Huck neste domingo (20)?

O "Domingão com Huck" deste domingo (20) começa a partir das 14h20, na TV Globo. O programa conta com quadros como ‘Show dos famosos’ e ‘Quem quer ser um milionário?’, além de contar com matérias especiais.

Na atração de hoje, Luciano Huck comanda a grande final do ‘Pequenos Gênios’. Na disputa estão: Geniall's, com Liz, Luan e Kaique, e Era dos Gênios, com Sophia, Pedro, Felipe.



Na bomboniere, Dona Déa, Lívia Andrade, Ed Gama, Preto Zezé, Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco acompanham e repercutem tudo o que acontece no palco.

QUE HORAS COMEÇA O "DOMINGÃO COM HUCK" HOJE, DOMINGO (20)?

O programa "Domingão com Huck" começa às 14h20, na TV Globo, logo após o "Temperatura Máxima".

O "Domingão com Huck" tem apresentação de Luciano Huck, direção-geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.