Que horas começa o BBB 25 hoje, sexta (31/01)? Veja programação do reality

Um novo episódio do Big Brother Brasil 25 irá ao ar nesta sexta-feira, na TV Globo, a partir de 22h25min. O programa começará logo após a novela "Mania de Você".

Na edição, o público saberá quem ganhou a Prova do Líder da semana e quais serão as três duplas indicadas para a Mira do Líder. Além disso, também será anunciada a nova formação VIP e Xepa.

Show de Ivete Sangalo

Devido à Prova do Líder ser de resistência, a festa que tradicionalmente ocorre às sextas-feiras no BBB 25 foi transferida para este sábado (1º).

No dia, que também terá Prova do Anjo, a cantora Ivete Sangalo fará a "abertura do pré-carnaval" na casa mais vigiada do Brasil. No repertório da baiana, terá o último lançamento, "Energia de Gostosa", e outros sucessos recentes, como "Macetando" e "Cria da Ivete".

