Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa deste sábado (23)

A final do reality show “Bake Off Brasil” ocorre neste sábado (23). O programa vai ao ar às 22h30, no SBT, com os três participantes

O reality é apresentado por Nadja Haddad. A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano. Nesta edição, haverá a decisão do vencedor do programa.

COMO SERÁ O BAKE OFF BRASIL DESTE SÁBADO?

No episódio final, os participantes Marcel, Fabiano e Luan precisam reproduzir o “Bolo Origami” e, posteriormente, o “Bolo Castelo Medieval”. Como elemento surpresa, cada confeiteiro poderá receber orientação personalizada de um ex-participante da temporada por cerca de uma hora.

No sábado passado (16), Yorran não conseguiu cumprir o desafio e se despediu do programa.

ONDE ASSISTIR O BAKE OFF BRASIL

Neste sábado (23), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.