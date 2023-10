Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa

Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (14), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

O tema da prova criativa, deste episódio é bolo “Bolo Calendário”. A apresentadora Nadja Haddad começa o dia declarando: "as datas das principais festas, das comemorações do nosso Brasil, são organizadas pelo nosso calendário. Carnaval, Páscoa e Natal são só algumas das datas que a gente mais espera e conta os dias para aproveitar juntinho de quem a gente ama".

A chef confeiteira e jurada Beca Milano então, ressalta: "vocês vão trazer uma data comemorativa que precisa ser representada tanto na decoração, quanto no sabor. Vocês também precisam trazer na decoração a folha do calendário indicando o mês dessa data comemorativa. Vocês também devem entregar pelo menos uma modelagem que deve ter, pelo menos 10 cm de altura e ser em 3 dimensões".

O chef e jurado Giuseppe Gerundino reforça: "esse bolo tem que ter, no mínimo, dois andares. Um deles pode ser cenográfico e o bolo verdadeiro tem que ter, no mínimo, 20 cm de diâmetro e 15 de altura. A gente vai exigir pelo menos dois recheios, distribuídos em duas camadas".

Já para a prova técnica, os confeiteiros terão que fazer o delicioso, temido e imponente "Cubo de Macarons". Composto na parte interna por dez camadas de massa de amêndoas intercaladas com nove de mousse de cappuccino, traz na parte externa o total de 75 macarons recheados com ganache de café em quatro tonalidades diferentes. Na decoração, dois arabescos de chocolate finalizados em dourado.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (14), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.