Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa

Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (16), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

A prova criativa deste sábado é com tema “Meu Lugar no Mundo”. Para isso, a chef confeiteira e jurada, Beca Milano, trouxe um bolo para servir de inspiração aos confeiteiros.

Ao ver o preparo, Nadja não contém as lágrimas e declara: “é a casa onde eu fui criada até o começo da minha fase adulta, no Rio de Janeiro. Onde eu sempre estive com a minha mãe, no lugar onde eu prefiro estar até hoje, que é no colo dela, na presença dos seres que eu mais amo, que são meus filhos de quatro patas, meus cachorros. Nesse quintal é onde eu fui mais feliz, sem dúvida alguma”.

Na segunda prova do dia, o desafio técnico, uma imponente “Arquitetura de Choux” vai ser a missão dos competidores.

Na composição, deverá ter quatro placas de caramelo, três quadrados vazados feitos com praliné de amendoim e várias choux recheadas com ganache de chocolate branco e caramelizadas.

No total, deverão constar 76 choux e, para completar, três molduras feitas com a massa choux e recheadas com ganache caramelizada também devem estar na receita. Na decoração, deverão ter arabescos em pasta americana finalizados em dourado e, para coroar o doce, um lindo ninho de caramelo finalizado com folhas de ouro.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (16), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.