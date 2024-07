Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (30)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (30) vai ao ar às 18:30, após 'Basquete Masculino: Brasil x Alemanha'. Nesse capítulo, Quinota e Artur reconhecem as suas diferenças.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Quinota e Artur reconhecem as suas diferenças. Marcelo Gouveia confessa a Padre Zezo que ama Quinota e faz insinuações sobre a moça, para que Fé ouça. Fé acredita que Quinota está grávida de Marcelo. Blandina sofre com a lida na roça e Juquinha se diverte. Quinota desabafa com Zefa Leonel, que oferece à filha o lugar de comando do Rancho Fundo.

Marcelo conversa com Artur. Esperança e Nastácio não conseguem se entender. Cira tenta convencer Fé a contar o segredo que ouviu. Corina Castello sonda Tia Salete sobre seu trabalho, e Dracena se incomoda. Seu Tico Leonel descobre a sociedade entre Ariosto e Zefa Leonel na Gruta Azul.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.