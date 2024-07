Vôlei de praia nas Olimpíadas 2024: veja agenda do Brasil na terça (30)

O Brasil tem uma agenda cheia no vôlei de praia, nesta terça-feira (30), nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com alto potencial de medalha, o país chega para competir nas categorias masculina e feminina em embates classificatórios com três duplas.

Os representantes são André/George, Carol/Bárbara e Duda/Ana Patrícia, com jogos às 7h, 11h e 16h, respectivamente. Vale ressaltar que todos apresentam possibilidade de avançar nos grupos e chegar para o mata-mata em busca de pódio.

A Rede Globo, o SporTV e a Globoplay transmitem as partidas. Todas as duplas estrearam com vitória por 2 sets a 0 na estreia. André/George venceram Abicha/Elgraoui (Marrocos), Carol/Bárbara bateram Akiki/Ishii (Japão), enquanto a Duda/Ana ganharam de Marwa/Elghobashy (Egito). Na segunda rodada, os brasileiros encaram adversários de Cuba, Lituânia e Espanha.

Agenda do Brasil no vôlei de praia desta terça (30)

7h - André / George (BRA) 0 x 2 Díaz / Alayo (CUB) | Jogo encerrado

11h - Carol / Bárbara (BRA) x Paulikiene / Raupelte (LIT)

16h - Duda / Ana (BRA) 0 x 2 Liliana / Paula (ESP)

Como é o formato da disputa?

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as duplas do vôlei de praia foram divididas em sete grupos na fase preliminar. André/George estão no Grupo D, por exemplo, contra Partain/Benesh (USA), Alayo/Díaz (CUB) e Abicha/Elgraoui (MAR).

As duas duplas de maior pontuação avançam ao mata-mata. Os terceiros colocados que mais pontuarem também se classificam, e os piores vão para uma repescagem na modalidade e seguem com chances na competição.