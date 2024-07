Previsão do signo de Áries para hoje, 30 de julho

A Lua chegou no signo de Gêmeos. Muitas informações estão circulando por aí e você precisa assimilar tudo. Mercúrio, o planeta regente de Gêmeos, está no signo de Virgem pedindo atenção aos detalhes. Não deixe passar nenhuma informação. A terça-feira começa sob aspectos super harmoniosos. A Lua chega pertinho de Marte e depois vai interagir com o Sol em Leão. O Céu de hoje ativa nossa coragem. Coragem para agir, mudar as coisas e enfrentar qualquer desafio. Não se apegue ao que está enraizado, afinal estamos finalizando uma lunação canceriana. Você teve que ir lá na suas raízes e agora já compreende o que não precisa mais levar com você.

Signo de Áries hoje

Você está mais mais curioso e mais comunicativo do que nunca, ariano(a). Mas aproveite a lua minguante para eliminar alguns pensamentos ou alguns excessos. Faça uma limpeza no seu telefone, grupos, contatos. Priorize os aprendizados do momento, já que você não pode aprender sobre tudo agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.