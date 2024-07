CAPTEI: Surpresa especial no aniversário de Michelinne Pinheiro

A aniversariante Michelinne Pinheiro teve um aniversário inesquecível este ano.

Tudo começou com um almoço organizado pela amiga Mariana Tomaz em Fortaleza, seguido de um final de semana no Hotel Fasano Boa Vista, em São Paulo, junto com a família.

Legenda: Almoço com amigas organizado por Mariana Tomaz Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

O que ela não esperava era a surpresa preparada pelo esposo Edílson: a presença dos pais, irmão, sobrinhos e até a sogra para celebrar a data especial.

Legenda: Surpresa na hora do embarque Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

O roteiro de comemoração incluiu momentos como pedalar pelo Ibirapuera, visitar o Mercado Municipal de São Paulo e aproveitar os dias de frio no Hotel. A aniversariante se emocionou com a surpresa e relembra com carinho esses momentos únicos.

Legenda: Michelinne Pinheiro no Ibirapuera Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Vem ver as fotos do arquivo de Michelline Pinheiro:

Legenda: Ana Maria e Giovana Studart, Michelinne Pinheiro e Beto Studart Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Almoço com amigas em Fortaleza - aniversário Michelinne Pinheiro Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Almoço com amigas em Fortaleza - aniversário Michelinne Pinheiro Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Roteiro do aniversário Michelinne Pinheiro em SP Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Roteiro do aniversário Michelinne Pinheiro em SP Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Roteiro do aniversário Michelinne Pinheiro em SP Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Roteiro do aniversário Michelinne Pinheiro em SP Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Aniversário Michelinne Pinheiro em SP Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Aniversário Michelinne Pinheiro em SP Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Aniversário Michelinne Pinheiro em SP Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Aniversário Michelinne Pinheiro em SP Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro

Legenda: Aniversário Michelinne Pinheiro em SP Foto: Arquivo Michelinne Pinheiro