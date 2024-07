Previsão do signo de Câncer para hoje, 30 de julho

A Lua chegou no signo de Gêmeos. Muitas informações estão circulando por aí e você precisa assimilar tudo. Mercúrio, o planeta regente de Gêmeos, está no signo de Virgem pedindo atenção aos detalhes. Não deixe passar nenhuma informação. A terça-feira começa sob aspectos super harmoniosos. A Lua chega pertinho de Marte e depois vai interagir com o Sol em Leão. O Céu de hoje ativa nossa coragem. Coragem para agir, mudar as coisas e enfrentar qualquer desafio. Não se apegue ao que está enraizado, afinal estamos finalizando uma lunação canceriana. Você teve que ir lá na suas raízes e agora já compreende o que não precisa mais levar com você.

Signo de Câncer hoje

Hoje você tende a se isolar um pouco. Um excesso de sensibilidade vai te deixar mais retraído. Tente ficar sozinho para recarregar suas baterias emocionais. Observe seus ressentimentos, mágoas, chegou a hora de liberar tudo isso. Você pode se ressentir por faltas de consideração imaginárias. Já pensou nisso?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.