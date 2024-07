Rayssa Leal pode ser punida após fazer gesto proibido nas Olimpíadas 2024; entenda

A skatista brasileira Rayssa Leal brilhou ao conquistar sua segunda medalha olímpica no último domingo (28) na prova de skate street feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A jovem de 16 anos, foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e conquistou o bronze nesta edição. Contudo, um gesto feito por Rayssa, durante sua volta na disputa, pode gerar uma punição para a maranhense.

Durante uma de suas manobras, Rayssa, que estava interagindo bastante com o público enquanto disputava, chegou a enviar uma mensagem aos presentes através da linguagem de sinais: “Jesus é o caminho, a verdade e a vida”, disse ela com as mãos.

Conforme o Comitê Olímpico Internacional (COI), Rayssa não poderia ter enviado essa mensagem. Segundo as normas da competição, os atletas estão sujeitos a punição por falarem sobre religião ou política, devido as diversas nações com aspectos culturais extremamente diferentes que participam dos Jogos. Apesar disso, a “fadinha”, como Rayssa também é chamada, não corre risco de perder a medalha.

Segundo a entidade, existem vários tipos de punição, sendo que, nesse caso, Rayssa teria recebido, apenas, uma advertência. Com isso, caso a advertência não seja respeitada, as punições podem chegar a casos extremos, como: retirada do credenciamento, exclusão temporária ou permanente dos jogos, desqualificação das competições e até no pagamento de uma multa em casos mais severos.