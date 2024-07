Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (30/7)

A Lua chegou no signo de Gêmeos. Muitas informações estão circulando por aí e você precisa assimilar tudo. Mercúrio, o planeta regente de Gêmeos, está no signo de Virgem pedindo atenção aos detalhes. Não deixe passar nenhuma informação. A terça-feira começa sob aspectos super harmoniosos. A Lua chega pertinho de Marte e depois vai interagir com o Sol em Leão. O Céu de hoje ativa nossa coragem. Coragem para agir, mudar as coisas e enfrentar qualquer desafio. Não se apegue ao que está enraizado, afinal estamos finalizando uma lunação canceriana. Você teve que ir lá na suas raízes e agora já compreende o que não precisa mais levar com você.

Áries

Você está mais mais curioso e mais comunicativo do que nunca, ariano(a). Mas aproveite a lua minguante para eliminar alguns pensamentos ou alguns excessos. Faça uma limpeza no seu telefone, grupos, contatos. Priorize os aprendizados do momento, já que você não pode aprender sobre tudo agora.

Touro

Você anda pensando na sua situação financeira. O dinheiro e as posses materiais são importantes para sua segurança emocional. O melhor a fazer no momento é evitar os extremos. Não segure demais, nem gaste demais. O apego não vai te levar a lugar nenhum.

Gêmeos

Hoje você vai se sentir mais sensível e imaginativo. Pode ser um dia de muita oscilação e tudo vai depender de como se sente. Não pense que seus esforços não estão sendo apreciados. Observe com muita atenção sua inquietação e tente compreender o que ela quer te dizer.

Câncer

Hoje você tende a se isolar um pouco. Um excesso de sensibilidade vai te deixar mais retraído. Tente ficar sozinho para recarregar suas baterias emocionais. Observe seus ressentimentos, mágoas, chegou a hora de liberar tudo isso. Você pode se ressentir por faltas de consideração imaginárias. Já pensou nisso?

Leão

Hoje você está mais imparcial. Mas cuidado para não sair mudando seus planos e objetivos ou perdendo o foco com facilidade. Aproveite a terça-feira para juntar pessoas, trocar ideias ou interagir com amigos. Você pode ser o mensageiro do seu grupo ou organização.

Virgem

A sua reputação é muito importante para você, mas você precisa observar com detalhes seus sentimentos. Eles dificultam ou te auxiliam na subida? Aproveite a terça-feira para se expor mais, lidar com pessoas ou se envolver em negociações. Você pode se dar muito bem.

Libra

Observe seus sentimentos e ideais, libriano(a). Aproveite a terça-feira para compreender mais sobre a vida ou aprofundar em um tema importante. O seu lado imaginativo e sonhador está super ativado. Escolha um alvo e aponte suas flechas.

Escorpião

Você busca segurança, mas está aprendendo fortemente sobre os fins e recomeços. As transformações e mudanças não param de acontecer na sua vida. Você só precisa se entregar. Não tente controlar as coisas.

Sagitário

Hoje você está mais sociável. Tente observar como andam seus relacionamentos interpessoais. Você depende emocionalmente do outro? Ou está reagindo as necessidades emocionais do seu par? Reflita sobre isso. Você está vivendo um processo de amadurecimento, ou seja, aprendendo a se relacionar.

Capricórnio

Não espere que o outro faça o mesmo que você faz, principalmente no trabalho. É muito importante que hoje você olhe para as pessoas do seu trabalho ou dia a dia. Observe se você está sendo atencioso com essas pessoas. Muitas mudanças estão acontecendo na sua rotina, aproveite e mude também seus hábitos.

Aquário

Hoje suas emoções vão subir no palco. Aproveite o seu charme e imaginação e se expresse, pois hoje sua criatividade vai se manifestar. Reflita sobre suas paixões e sobre o que te impede de viver os prazeres.

Peixes

Como anda sua relação com a sua casa e família? A Lua em Gêmeos pode trazer algumas informações preciosas sobre suas raízes e memórias. Sinto que você precisa fazer alguns cortes e não repetir mais alguns padrões.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.