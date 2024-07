Brasil x Cuba: confira horário, onde assistir e palpites

A Seleção Brasileira masculina de vôlei de praia disputa nesta terça-feira (30) às 7h (de Brasília) contra Cuba, uma partida válida pela segunda rodada do grupo D dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O Brasil estreou com vitória diante do Marrocos por 2 sets a 0 neste sábado (27) e será representado pela dupla George e André. A equipe cubana conta com Noslen Diaz Amaro e Jorge Luis Alayo Moliner.

A dupla brasileira é a número dois no ranking mundial e ainda vai enfrentar no mesmo grupo os estadunidenses Partain e Benesh, dupla de número cinco no mundo.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do SporTV 2, Globoplay e CazéTV.

PALPITE

FICHA TÉCNICA | BRASIL X CUBA

Partida: Segunda rodada do grupo D dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul.

Data: 30 de julho (terça-feira).

Horário: 7 horas (horário de Brasília).