Cearense Manoel Messias estreia no triatlo das Olimpíadas de Paris nesta terça-feira; saiba detalhes

É dia de estreia do cearense Manoel Messias no triatlo. O atleta de 26 anos participou das Olimpíadas de Tóquio e volta a competir, dessa vez nos Jogos de Paris, na madrugada desta terça-feira (30).

Outros 55 atletas disputam a prova que é formada por nado (1500 metros), Bicicleta (40km) e Corrida (10km). A disputa será na Ponte Alexandre III, em Paris. Além de Messias, Miguel Hidalgo também está na competição.

Em Tóquio, Messias terminou a prova em 28º lugar. No entanto, o triatleta vem de um ciclo olímpico de crescimento. Em 2023, o cearense se consolidou na elite mundial da modalidade ao conquistar outro na etapa de Viña del Mar (Chile), do mundial da modalidade.

Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ele levou o ouro no revezamento misto. Além da prova individual, Manoel Messias estará na disputa do revezamento misto da modalidade, disputado pelo Brasil pela primeira vez. Além dele, a também cearense Vittoria Lopes estará no time.

SERVIÇO

Triatlo masculino

Data e hora: 29/07, às 3h (da manhã, hora de Brasília)

Local: Ponte Alexandre III