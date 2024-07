Rio Sena com problemas pode comprometer Jogos Olímpicos 2024

Pelo segundo dia consecutivo, a organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 cancelaram os treinos dos atletas que vão disputar o triatlo no Rio Sena. O motivo foi o aumento dos níveis de poluição e velocidade da correnteza por conta da forte chuva no fim de semana.

O cancelamento ocorreu 24 horas antes da prova masculina, marcada para a madrugada desta terça-feira (30), às 3h. O cearense Manoel Messias é um dos 56 atletas que concorrem no triatlo masculino. Ele nunca nadou no Rio Sena por não ter participado do evento-teste que ocorreu na França no ano passado.

Outra cearense impactada com o cancelamento dos treinos foi Vitória Lopes, que vai disputar a prova feminina na madrugada de quarta-feira (31), às 3h. Ela, no entanto, nadou nas águas do Rio Sena no evento teste de 2023.

A decisão final se a prova de natação vai ocorrer ou não (tornando-se um Duatlo) será tomada às 11h de Brasília, madrugada em Paris, após coleta de amostras do Rio. Há também a possibilidade de adiamento das provas para sexta-feira (2). O presidente-executivo do Comitê Organizador de Paris 2024, Étienne Thobois, disse em coletiva que está confiante que o evento será realizado normalmente nesta terça-feira (30).

Para que o Rio Sena receba a primeira prova em uma olimpíada desde 1900, a França investiu cerca de 1,4 bilhão de dólares, cerca de R$ 7,9 milhões de reais, em uma nova infraestrutura de águas residuais para reduzir o volume de esgoto que flui até o rio.