Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra o Guarani-SP; veja detalhes

O Ceará iniciou, nesta segunda-feira (29), a venda de ingressos para o duelo contra o Guarani, válido pela Série B do Brasileiro. Com valores a partir de R$15, o torcedor pode comprar bilhetes nas lojas físicas e online. A equipe comandada por Léo Condé vem de empate com o América-MG e busca manter sequência positiva sem derrotas.

CONFIRA SETORES E VALORES DISPONÍVEIS:

Norte (inferior e superior): R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia)

Central (inferior): R$ 50 (inteira)/R$ 25 (meia)

Sul (inferior): R$ 30 (inteira)/R$ 15 (meia)

Premium: R$ 250 (inteira)/R$ 125 (meia)

Para comprar, basta acessar o site vozaotickets.com. Quem for comprar presencialmente, basta procurar as Lojas Vozão da sede ou dos shoppings (Parangaba, RioMar Kennedy, Rio Mar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú e North Shopping Eusébio).

TORCIDA VISITANTE

O setor disponível para a torcida visitante será a Superior Sul. Os valores são de R$30 (inteira) e R$15 (meia). Também será possível comprar ingressos no dia da partida, na Bilheteria 02, a partir das 16h (de Brasília) ou online.

O Alvinegro enfrenta o time paulista na próxima terça-feira, 6 de agosto, na Arena Castelão. O confronto é válido pela 19º rodada da competição e terá início às 21h (de Brasília).