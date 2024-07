América-MG x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de embalar a terceira vitória seguida, o Ceará enfrenta o América-MG, neste domingo (28), às 18h30, pela 18ª rodada da Série B. As equipes voltam a se encontrar dois anos depois, desta vez, pela segundona. O confronto, no estádio Independência, em Belo Horizonte, marca o encontro dos dois times que querem se manter no primeiro pelotão da competição.

Embalado depois de vencer Avaí e Botafogo-SP, o Ceará quer engatar a primeira sequência de três vitórias seguidas na competição. O Alvinegro soma 25 pontos em 17 partidas disputadas, com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Com um mês desde seu anúncio, o duelo de hoje marca o quinto jogo de Léo Condé à frente do time alvinegro.

Do outro lado, vem o América-MG que empatou em 0 a 0 com o Ituano na última rodada, fora de casa. O time comandado por Cauan de Almeida iniciou a rodada no G-4 da Série B, com 28 pontos somados. O Coelho tem uma vitória nos últimos cinco jogos, com três empates e uma derrota neste recorte.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, Canal Goat, TV Brasil, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS NO VOZÃO

Para o confronto em Belo Horizonte, o técnico Léo Condé relacionou 22 jogadores. Lucas Mugni e Jean Irmer cumprem suspensão automática depois de levarem o terceiro amarelo contra o Botafogo-SP. Além deles, Richardson, com problema na fascite plantar, e Barceló, com dores no músculo adutor da coxa, ficaram na capital cearense.

Com isso, Condé deve promover apenas uma mexida no time que iniciou contra a Pantera das Américas, na Arena Castelão. Sem poder contar com Mugni, o técnico deve promover a entrada de Jorge Recalde no meio-campo alvinegro. O paraguaio vai ter a primeira oportunidade no time inicial com o novo comandante do Ceará.

Depois de bater o Botafogo-SP por 4 a 1, o treinador fez questão de lembrar da evolução do time em seu quinto jogo no comando. Em meio a competição equilibrada, Condé já tinha projetado, depois da derrota para o Paysandu, o Ceará encerrando o primeiro turno com 27 ou 28 pontos somados para se manter na briga pelo acesso.

“Importância grande esse resultado diante do nosso torcedor e da maneira que a equipe se portou. Tentamos fazer um jogo impositivo desde o início para trazer o torcedor junto conosco. Competição difícil, equilibrada, tem umas 10, 12 equipes que vão brigar até o fim pelo acesso. E conseguir um resultado expressivo, diante do torcedor, tem uma importância muito grande para a gente”, avaliou Condé. Léo Condé Técnico do Ceará

ARTILHARIA ALVINEGRA

O setor ofensivo do Ceará voltou a ser eficiente na Série B. O Vozão encerrou a última rodada como segundo melhor ataque da competição com 26 gols marcados. O número deixa o time de Porangabuçu atrás apenas do Santos, que soma 28 tentos assinalados.

Com gol marcado contra o time paulista, o atacante Saulo Mineiro assumiu a artilharia do Vozão na segundona com cinco marcados até aqui. Ele é seguido por Barceló, com quatro, mas que vai para o segundo jogo fora por conta de lesão. Erick Pulga e Lourenço vêm logo depois com a marca de três gols assinalados na competição cada.

A lista tem ainda Ramon Menezes e Aylon, com dois feitos, e aqueles que balançaram a rede em uma oportunidade: David Ricardo, Rafael Ramos, Raí Ramos, Lucas Mugni e Recalde.

COMO CHEGA O COELHO?

O América vem numa sequência de três empates seguidos, contra Sport, Amazonas e Ituano. A equipe é a que tem menos derrotas na segundona, tendo saído de campo com resultado adverso em apenas três oportunidades, diante de Paysandu, Coritiba e Goiás. O Coelho ainda não sofreu revés dentro de casa.

Quando o assunto é "dever de casa" nesta Série B, o América vai bem. De 27 pontos disputados como mandante, o time de Minas Gerais somou 21, com seis vitórias e três empates em nove jogos no estádio Independência. A última partida por lá, a equipe alviverde ficou no 0 a 0 contra o Amazonas.

A artilharia do time na segundona é puxada por Fabinho, atacante de 24 anos, que tem cinco marcados. Outro destaque do Coelho na temporada é o experiente Juninho, meio-campista de 36 anos, que soma quatro gols e é o vice-artilheiro do time na competição.

A lista de ausências é extensa e começa com aqueles no departamento médico do Coelho: os zagueiros Júlio e Pedro Barcelos, o lateral-esquerdo Nícolas e os meias Gustavinho, Benítez e Rodriguinho. Por outro lado, Cauan de Almeida tem o retorno do atacante Adyson, que cumpriu suspensão automática no jogo passado.

Entre os "velhos conhecidos" estão o zagueiro Ricardo Silva e os atacantes Vitor Jacaré e Felipe Azevedo, que já passaram pelo time de Porangabuçu.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Elias; Matheus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Felipe Amaral e Juninho; Adyson, Renato Marques e Fabinho. Técnico: Cauan de Almeida.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | AMÉRICA-MG X CEARÁ

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG

Data: 28/07/24 (domingo)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Assistente 2: Fábio Pereira (TO)

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior (MG)

Árbitro de vídeo (VAR): José Cláudio Rocha Filho (SP)

AVAR: Luciano Roggenbaum