Léo Condé destaca superação do Ceará e fala sobre gols sofridos pelo Vovô

Ao empatar com o América-MG, na noite do último domingo (28), o técnico do Ceará, Léo Condé, conquistou o 26º ponto do Vovô na Série B e se aproximou da meta de pontuação pré-estabelecida pela comissão do Alvinegro de Porangabussu para o primeiro turno da competição. Contudo, apesar da boa partida do alvinegro, segundo o técnico do Vovô, Condé foi novamente questionado sobre os gols sofridos pelo Alvinegro cearense.

“Num todo fizemos uma boa partida, bastante equilibrada, contra um bom adversário, que, com certeza, brigará pelo acesso. Fizemos dois gols, criamos outras oportunidades que poderíamos ter conquistado a vitória, porém, tivemos dez minutos de desatenção, onde em uma jogada de bola parada e um lateral, que não pressionamos, acabamos sofrendo os gols. Apesar disso, acho que, no todo, nos últimos jogos a equipe vem sendo mais consistente defensivamente. Acho que hoje foi mais mérito do adversário, que tem qualidade, do que demérito nosso.” Léo Condé Técnico do Ceará

Apesar do empate, a partida contra o Coelho foi marcada pela dedicação tática e física da equipe alvinegra, que havia entrado em campo na última quinta-feira (25), quando venceu o Botafogo-SP. Com isso, o técnico do Vovô apontou a importância da recuperação física dos seus atletas após essa sequência desgastante.

“Nesse primeiro momento temos que recuperar os atletas, que foram muito guerreiros hoje. Tivemos um jogo muito desgastante (contra o Botafogo-SP) e tivemos pouco tempo de recuperação, com uma viagem desgastante e conseguimos fazer um jogo equilibrado, na base da superação, como foi feito hoje (28). Então vamos recuperar o elenco, nesse primeiro momento, temos que trabalhar algumas situações que detectamos que podemos, e devemos, melhorar. Naturalmente vamos estudar o adversário para trabalharmos as possibilidades que podemos ter contra o Guarani”, disse Condé.

Após o jogo contra o América-MG, o Ceará só volta a campo daqui a 9 dias, na terça-feira (6), quando enfrenta o Guarani-SP. O duelo será às 21h00 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B.