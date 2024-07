Júlia Soares faz sucesso na ginástica artística e ganha mais de 600 mil seguidores

Com carisma e samba no pé, Júlia Soares, de 18 anos, cativou os brasileiros após a série de apresentações de ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, nesse domingo (28). Sempre com sorriso largo, ela encarou as etapas do solo, do salto sobre a mesa, das barras assimétricas e da trave de equilíbrio, com elegância e competência. No Instagram, conquistou mais de 600 mil seguidores, saindo de aproximadamente 90 mil para 692 mil até a noite desta segunda (29).

Na ginástica artística por equipe, ela competiu ao lado de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade, e conquistou um lugar na final.

Além disso, também é finalista na categoria da trave de equilíbrio. Após o aumento dos seguidores, apareceu nas redes sociais para agradecer.

“Queria agradecer a todas as mensagens e pela torcida de vocês. Terça-feira tem mais. E olá, seguidores novos”. Júlia Soares Ginasta

Raça Negra na França

Em Paris, na França, Júlia escolheu um trecho da música de Raça Negra para sua apresentação no solo. Tornando-se uma das principais surpresas desta olimpíada, ela misturou o pagode Cheia de Manias com Milord, da cantora francesa Edith Piaf. Ela recebeu nota 13.500 pela apresentação.

Após as apresentações, o nome da Júlia apareceu nos trending topics do X (antigo Twiter).