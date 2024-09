Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (9)

A novela 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira (9) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Zefa Leonel aconselha Primo Cícero sobre Quintilha.

Zefa Leonel aconselha Primo Cícero sobre Quintilha. Seu Tico Leonel ameaça Sabá Bodó. Quintilha influencia Tobias Aldonço a desejar a suposta fortuna de Fé. Primo Cícero afirma a Esperança que não irá mais brigar pelas terras de Zefa Leonel. Quinota ajuda Torquato Tasso, que se recusa a acreditar na união de Artur e Blandina.

Quinota chora nos braços de Caridade por conta da separação de Artur. Guilherme Tell pede ajuda a Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio para seu duelo com Nastácio. Deodora expulsa Margaridinha e Benvinda do cabaré, e Vespertino se revolta. Ariosto tenta seduzir Zefa Leonel, que ameaça o empresário.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.