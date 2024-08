Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (22)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (22) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Quinota agradece Marcelo Gouveia por ajudá-la a resgatar Artur e afirma que aprendeu a perdoar o rapaz.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Quinota agradece Marcelo Gouveia por ajudá-la a resgatar Artur e afirma que aprendeu a perdoar o rapaz. Deodora se sente humilhada por Ariosto e rasga as roupas de Zefa Leonel. Tia Salete e Floro Borromeu vão à casa de Sabá Bodó e Nivalda. Zé Beltino desabafa com Dracena e questiona se a moça já amou alguém.

Deodora ameaça Ariosto. Zefa Leonel diz a Seu Tico Leonel que chegou a hora de dividir sua fortuna com os filhos. Vespertino sofre com a paixão de Deodora por Ariosto. Ariosto resgata Deodora no cabaré. Artur consegue escapar do cativeiro, mas é novamente rendido ao se deparar com Quinota.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.