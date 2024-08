Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (22)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (22) vai ao ar às 17:05, após 'Patrick'. Nesse capítulo, Rafael se recusa a se casar na igreja.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Rafael se recusa a se casar na igreja. Cristina aceita as condições de Rafael, mas se sente humilhada. Olívia é obrigada a assinar a intimação. Romeu conta para Roberval que é fazendeiro. Roberval acha que Romeu está brincando, pois um fazendeiro jamais ficaria numa pensão tão pobre. Abílio fala para Olívia que o juiz da audiência de reconciliação é tradicional e certamente ficará do lado de Raul. Cristina sente vontade de desistir do casamento. Débora garante a Cristina que ela acabará conquistando Rafael depois que se casarem.

Kátia vai dar comida aos porcos e se suja de lama. Raul pede que Jorge seja seu espião. Cristina fica com raiva ao ver o vestido de noiva com o qual se casaria na igreja e o rasga. Julian diz a Eduardo que Alexandra quer se curar por ele e pede que não a repudie para não desencorajá-la. Romeu entra na sorveteria de Generosa que se esconde atrás do balcão ao vê-lo. Julian faz Serena se lembrar do momento em que Luna ganhou as jóias de Adelaide. Serena conta para Julian que ficou feliz mas, ao mesmo tempo, teve uma sensação ruim.

Olívia pede a Jorge para descobrir se Raul está tentando tramar algo para tomar conta do restaurante. Jorge concorda e depois se pergunta como vai fazer para enganar todos ao mesmo tempo. Ciro comenta com Julian que acha estranho que as jóias que foram roubadas de Luna nunca tenham sido vendidas. Mirella decide se vingar de Felipe. Romeu fala para Roberval que compra jóias para revendê-las e pergunta se tem alguma. Dalila acha que Romeu pode ser um investigador e, como acha que Roberval roubou a jóia que ganhou quando era bebê, o proíbe de mencioná-la.

Alexandra diz a Serena que tem algo a dizer sobre o bebê de Cristina. Serena garante que não é necessário, pois já tomou sua decisão. Cristina exige que Raul compre a casa da pensão e coloque Serena e todos os outros na rua. Rafael beija Serena, e um homem joga uma pedra nele.

