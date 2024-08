Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (22)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (22) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Cida termina com Conrado.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Cida termina com Conrado. Lygia e Penha são obrigadas a gravar um vídeo juntas para o escritório. Máslova sugere que Sônia tente conquistar Otto. Gentil tenta convencer Romana a lhe dar uma entrevista. Penha pede a Lygia para terem uma boa relação no trabalho. Samuel some no mar e Gilson entra em pânico. Gilson encontra Samuel desacordado.

Cida conversa com Elano sobre o processo. Sarmento sofre na cadeia. Penha apoia Lygia ao saber do acidente de Samuel. As bailarinas de Socorro chegam para o ensaio e Chayene se entristece. Liara se acerta com Brunessa na Galehip. Penha e Lygia chegam ao hospital onde Samuel está internado. Isadora não deixa Helena humilhá-la por causa de Niltinho.

Inácio fica irritado com a repercussão do caso Fabian. Rosário recebe o convite para o prêmio “DóRéMi” e tem saudade das Empreguetes. Laércio avisa a Chayene que Socorro vai substituí-la no show do prêmio “DóRéMi”. Romana decide dar uma entrevista para Gentil. Fabian teme que seu segredo seja descoberto. Laércio e Socorro veem Zaqueu preso na gaiola onde Chayene estava.

Chayene confirma que Socorro é a mulher que tenta tirar tudo de sua vida. Wanderley encontra a carteira de identidade de Cida na casa de Rosário. Romana aconselha Inácio a contar a verdade para Rosário.

Que horas começa?

