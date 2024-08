Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (22)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (22) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Sheila sugere que ela e Chicão voltem a namorar.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Sheila sugere que ela e Chicão voltem a namorar. Electra e Plutão se preocupam com Júpiter. Hans repreende Frida/Catarina no hospital por se preocupar com Júpiter. Mila e Guto dançam juntos.

Leda expulsa os amigos de Jules de sua casa. Eva pede para Tom adotá-la. Léo avisa a Vênus que Joana foi atropelada. Júpiter se declara para Lupita.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.