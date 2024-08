Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de agosto

Hoje o Sol sai do seu reino e inicia a temporada virginiana. E você precisa colocar a mão na passa, mas sempre lembrando da organização e simplicidade. Observe o que é prático, onde estão as falhas e o que funciona na sua vida. Reflita sobre tudo que você deseja construir. Chegou a hora de filtrar a realidade e enxergá-la com clareza, mas nada de ficar focado apenas nas falhas. Você é capaz de melhorar sempre. Não permita que a ansiedade atrapalhe o seu desempenho, pois existe uma terra fértil esperando por você. O signo de Virgem é redigo por mercúrio que nesse momento está retrógrado em Leão. O que você quer de verdade? O que te deixa feliz?

Signo de Áries hoje

O Sol vai iluminar sua rotina, saúde e ambiente de trabalho. Este é um momento ideal para organizar seu dia a dia, melhorar hábitos e otimizar seu tempo. Você pode sentir uma maior necessidade de eficiência e ordem, buscando formas de tornar suas tarefas diárias mais produtivas. A energia de Virgem traz uma atenção especial aos detalhes, ajudando você a identificar e corrigir o que não está funcionando como deveria. Porém, tenha cuidado para não se sobrecarregar com perfeccionismo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.