CAPTEI: Unifor Lança Duas Novas Exposições - 'Teologia Natural' e 'Nascente'

Na noite de terça-feira, 20, a Universidade de Fortaleza abriu as portas para as exposições "Teologia Natural", de Alina Duchrow, e "Nascente", de Ana Cristina Mendes, que envolvem o público em um mergulho profundo na interação entre arte, natureza e cultura. A curadoria é de Ana Valeska Maia Magalhães.

Legenda: Alina Duchrow, Ana Valeska Maia e Ana Cristina Mendes Foto: LC Moreira

As mostras fazem parte do projeto Trajetórias Artísticas Unifor e marcam o reencontro de duas artistas de destaque no cenário cearense.

Legenda: Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

As exposições trazem à tona a importância da consciência ambiental e cultural em nossa sociedade contemporânea, utilizando as águas de rios emblemáticos, como o Amazonas e o Jaguaribe, como fio condutor para as reflexões propostas pelas obras. Enquanto Alina Duchrow explora a conexão entre a Amazônia e a migração de cearenses, Ana Cristina Mendes dialoga com as fronteiras e distâncias, representando suas experiências de exílio e suas raízes culturais.

Legenda: Alina Duchrow Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição de Alina Duchrow Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição de Ana Cristina Mendes Foto: LC Moreira

As mostras estarão abertas para visitação gratuita até 15 de dezembro de 2024, de terças a sextas, das 9h às 19h, e aos sábados e domingos, das 12h às 18h.

Legenda: Renata Queiroz Jereissati Foto: LC Moreira

LC Moreira fez os registros por lá na noite de abertura!

Vem ver!

