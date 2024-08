Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (1)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (1) vai ao ar às 18:30, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Quinota afirma que ainda quer casar com Artur e decide ir com o noivo atrás de Padre Zezo.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Quinota afirma que ainda quer casar com Artur e decide ir com o noivo atrás de Padre Zezo. Zefa Leonel revisita o passado em confissão a Padre Zezo. Deodora informa a Caridade que comprou o imóvel onde funciona seu botequim e avisa que reajustará o aluguel.

Tia Salete é carinhosa com Margaridinha. Emi e Dracena questionam os planos de Corina para explorar Tia Salete. Zefa Leonel confessa a Padre Zezo que teme perder Margaridinha e Tia Salete. Artur e Quinota chegam à igreja.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.