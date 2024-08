Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (1/8)

A partir de hoje a lua se apaga. A Lunação de Câncer está sendo finalizada, limpando o palco para o signo de Leão entrar em cena com a Lua Nova em Leão. Até sábado você precisa limpar o terreno, eliminar tudo que não faz mais sentido permanecer na sua vida. Muitas revisões estão sendo feitas. Você precisa rever sua vida e enxergar a ordem no meio do caos.

Áries

Como anda sua relação com os afazeres da vida, ariano(a)? Sua mente anda inquieta, a vida está muito movimentada, mas chegou a hora de repensar a forma como lida com o trabalho, rotina, saúde e bem estar. Tente simplificar a vida.

Touro

Você anda colhendo mais alegria ou mais tristeza na sua vida? Chegou a hora de olhar para os seus desejos, vontades e encontrar bons motivos para se divertir e curtir a vida, taurino(a). Muitas vezes as emoções tomam de conta e uma lembrança do passado volta a incomodar. Não se apegue a esses sentimentos. Você veio nessa vida para ser feliz.

Gêmeos

Reflita ou converse com alguém sobre experiências e acontecimentos na sua vida que estão trazendo à tona memórias do passado. Seja qual for o motivo, haverá uma necessidade de conversar com esse passado ou com essas pessoas. Você precisa chegar a um entendimento e não permitir que esse passado te assuste mais.

Câncer

Tente arejar sua mente, canceriano(a). Você vai precisar fazer algumas escolhas, especialmente quando se trata de negócios ou finanças. Tente não fazer grandes investimentos nos próximos dias. A dica é não ser impulsivo. Avalie tudo com muito cuidado.

Leão

Qual o próximo passo, leonino(a)? Se questione. Pode ser que você mude de ideia em relação a si mesmo nos próximos dias. Chegou a hora de buscar respostas e compreender quem você é de verdade. Seja mais flexível consigo mesmo. Mude a rota. Chega de caminhos tortuosos.

Virgem

Onde você está colocando sua energia? Como anda sua iniciativa? Você espera resultados, mas o que você tem feito? Tente analisar bem, não arrisque tanto. Chega de autocrítica, você já está pronto. Se tudo está bagunçado fora, tente sair da cena do burburinho do mundo e faça contato com o seu interior.

Libra

O que está sufocando o seu coração, libriano(a)? Tem algo mal resolvido te incomodando. E agora o que você vai fazer com isso? Você precisa olhar para suas escolhas e para o seu valor. Seja verdadeiro e logo você vai contar com sua rede de relações para ajudá-lo nos seus empreendimentos.

Escorpião

Quem você quer perto de você, escorpiano(a)? Chegou a hora de fazer as escolhas. Nos próximos dias você vai olhar para quem são seus amigos de verdade. Novidades podem surgir, mas vai depender muito das suas companhias. Tente se envolver com pessoas com ideais semelhantes aos seus.

Sagitário

Você está focado, sagitariano(a)? Você se comprometeu com alguns objetivos lá no início do ano, mas andou se perdendo por aí. Chegou a hora de reavaliar suas metas. Faça uma listinha de prioridades e foque no que é importante.

Capricórnio

Nos últimos meses você colocou sua energia em muitas atividades distintas e acabou perdendo a direção. Chegou a hora de voltar para os trilhos. Seja forte, perseverante e continue firme nos seus ideais. Foi lhe dada uma segunda chance, não desperdice.

Aquário

O que você já deveria ter deixado de lado mas continua se apegando, aquariano(a)? Chegou a hora de acessar sua coragem e deixar ir o que não te pertence mais. Existe um nó que precisa ser desfeito. Que tipo de relacionamento ou parceria você deixa entrar na sua vida?

Peixes

Como andam seus relacionamentos, pisciano(a)? A vida pede equilíbrio. Será que você anda se doando muito? Ou será que você anda exigindo muito do outro? Busque o caminho do meio. Você precisa buscar harmonia nas suas relações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.