CAPTEI: IBEF-CE inaugura nova sede no BS Design

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (IBEF-CE) inaugurou, na noite de terça-feira, 30, a sua nova sede localizada no auditório Carlos Alberto Studart, no BS Design.

A cerimônia contou com um coquetel no Foyer do edifício e reuniu membros da diretoria, associados, equilibristas, parceiros e convidados.

Legenda: Diretoria IBEF CE Foto: LC Moreira

A mudança para a nova sede, no décimo quinto andar, salas 1508 e 1510, torre Norte, tem como objetivo proporcionar um ambiente moderno e acessível para os associados, oferecendo melhores condições para a realização de atividades do instituto. O presidente Ives Castelo Branco coroa sua gestão à frente do IBEF-CE com essa iniciativa, passando a comandar de forma remota as operações a nível nacional a partir do Rio de Janeiro.

Legenda: Ives Castelo Branco e Delano Macedo Foto: LC Moreira

O 1o. vice-presidente Delano Macedo assumirá a direção do IBEF-CE até o final do biênio 2023-2025, seguindo os passos de sucesso da gestão de Ives Castelo Branco.

