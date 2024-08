Brasil x Japão: segunda rodada do vôlei feminino nas Olimpíadas 2024; veja horário e onde assistir

Depois de estrear com vitória, sem sustos, o Brasil encara o Japão, nesta quinta-feira (1º), às 8h, pela segunda rodada da fase de grupos do vôlei feminino das Olimpíadas de Paris 2024. A seleção brasileira quer manter sequência positiva depois de vencer o Quênia por 3 sets a 0 na primeira partida dos Jogos Olímpicos. O confronto diante das asiáticas acontece na Arena 1 Paris Sul.

Diante das quenianas, os destaques da seleção canarinha ficaram para Carol e Rosamaria, que lideraram o ataque da equipe com 13 pontos cada. Do outro lado, o Japão chega para o confronto depois de perder na primeira rodada para a Polônia por 3 sets a 0, na Olimpíada de Paris 2024.

O duelo de hoje marca o reencontro das brasileiras com suas algozes, as japonesas. Na última Liga das Nações, o Brasil foi derrotado pelo Japão na semifinal e deu adeus à competição. Depois da vitória sobre a seleção do Quênia, a capitã da equipe brasileira, Gabi Guimarães, destacou o clima de "troco a ser dado" nas adversárias.

“A gente está engasgadíssima com o time do Japão, o time da Polônia também. Então trabalhamos muito, muito forte nesses últimos meses pós-Liga das Nações. O time cresceu bastante e a gente quer mostrar isso dentro de quadro, que é o mais importante”, avaliou a capitã brasileira. Gabi Guimarães Capitã da seleção brasileira

ONDE ASSISTIR

A torcida pode assistir o duelo com as transmissões da TV Globo, SporTV e Cazé TV (Youtube). Além disso, você pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

GRUPO DO BRASIL

A primeira fase das Olimpíadas conta com 12 seleções divididas em 3 grupos. O Brasil está na chave B da competição, que tem Japão, Quênia e Polônia. Ao longo da primeira fase, os quatro times disputam entre si. Avançam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e, além disso, os dois melhores terceiros na classificação geral.

Bicampeão das Olimpíadas, com ouro conquistado em 2008 e 2012, o Brasil ficou com a prata em Tóquio 2020. A equipe chega para os Jogos depois de ficar na quarta posição da Liga das Nações. O time de José Roberto perdeu na semifinal para o Japão e, na disputa do bronze, foi derrotado pela Polônia.

Em busca de retomar a hegemonia na Olimpíada, a Seleção Brasileira conta com atletas experientes, como Gabi, Thaísa, Rosamaría e Carol.

FICHA TÉCNICA | BRASIL X JAPÃO

Local: Arena 1 Paris Sul, em Paris-FRA

Data: 01/08/24 (quinta-feira)

Horário: 8h (Horário de Brasília)