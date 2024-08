Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 1 de agosto

A partir de hoje a lua se apaga. A Lunação de Câncer está sendo finalizada, limpando o palco para o signo de Leão entrar em cena com a Lua Nova em Leão. Até sábado você precisa limpar o terreno, eliminar tudo que não faz mais sentido permanecer na sua vida. Muitas revisões estão sendo feitas. Você precisa rever sua vida e enxergar a ordem no meio do caos.

Signo de Capricórnio hoje

Nos últimos meses você colocou sua energia em muitas atividades distintas e acabou perdendo a direção. Chegou a hora de voltar para os trilhos. Seja forte, perseverante e continue firme nos seus ideais. Foi lhe dada uma segunda chance, não desperdice.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.