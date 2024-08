Previsão do signo de Câncer para hoje, 1 de agosto

A partir de hoje a lua se apaga. A Lunação de Câncer está sendo finalizada, limpando o palco para o signo de Leão entrar em cena com a Lua Nova em Leão. Até sábado você precisa limpar o terreno, eliminar tudo que não faz mais sentido permanecer na sua vida. Muitas revisões estão sendo feitas. Você precisa rever sua vida e enxergar a ordem no meio do caos.

Signo de Câncer hoje

Tente arejar sua mente, canceriano(a). Você vai precisar fazer algumas escolhas, especialmente quando se trata de negócios ou finanças. Tente não fazer grandes investimentos nos próximos dias. A dica é não ser impulsivo. Avalie tudo com muito cuidado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.